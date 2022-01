Grosso incidente stradale poco fa all'ingresso di Quartu nel viale Marconi. Sono rimaste coinvolte sei auto.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, alcuni feriti sono stati accompagnati in ospedale. Intervenuta anche la Polizia locale.

Lunga la coda di automobilisti bloccati dal groviglio delle auto. Sulla dinamica dell'incidente non si hanno ancora particolari. I feriti per fortuna non sarebbero in gravi condizioni.

