C’è attesa per il Sardinia Boxing Night domani 30 settembre, al palazzetto dello Sport di Monserrato, nel Campo di Aviazione (ex Comparto 8). I pugili Matteo Lecca e Iuliano Gallo si sfideranno per il titolo italiano “Super Gallo”.

La cittadina dell’hinterland cagliaritano ha avuto un suo campione di pugilato di fama internazionale: Fortunato Manca, soprannominato "Il toro di Monserrato". Fu campione europeo dei pesi welter e sfidante al titolo mondiale dei pesi medi junior, tra le altre cose. È morto nel 2008, e da allora si è pensato di intitolargli qualcosa che ne tenesse viva la memoria. È stato fatto nel 2015, con l’intitolazione di una piazza all’interno della rotatoria tra via Caracalla e via dell’Argine.

«Ma in occasione del 4° Memorial Fortunato Manca del 17 dicembre 2016, il sindaco Tomaso Locci promise l'intitolazione della palestra di pugilato dell’ormai ex Comparto 8», racconta la figlia Carla: «A oggi non se n’è fatto niente. Poi Locci aveva cambiato programma, dicendo che l’intitolazione avrebbe riguardato la palestra-museo di via Tonara, nell’ex scuola media Alberto La Marmora, dove tra l’altro mio padre lavorò per decenni come collaboratore scolastico e custode della palestra. Purtroppo non abbiamo saputo più nulla neanche su questo».

L'ex pugile monserratino Fortunato Manca, scomparso nel 2008

La figlia dell’ex pugile, riferendosi all’incontro di boxe di domani, avverte: «Diffido chiunque dal nominare mio padre, non permetto che il suo nome venga strumentalizzato». Manca ritiene che la mancata (per ora) intitolazione di una palestra al padre sia «un dispetto nei miei confronti per aver fatto notare l'incuria di piazza Fortunato Manca. Dopo averlo fatto, infatti, i rapporti tra me e il sindaco si sono raffreddati, da allora ho sempre detto che non avrei voluto più nessuna manifestazione o intitolazione che riguardasse mio padre da parte di Locci, che in passato ha speso sempre belle parole nei suoi confronti».

Interviene Alessio Locci, ex presidente della Commissione Sport e attuale consigliere comunale: «Mi rammarica che il sindaco, durante la seduta della Commissione del 20 settembre, abbia sminuito la figura di Fortunato Manca, visto e considerato i precedenti intercorsi e l’intento di intitolare a lui la palestra del Comparto 8 in primo luogo e successivamente la palestra dell’ex scuola La Marmora di via Tonara». Locci cita «la promessa dell’intitolazione del campo di calcio del comparto 8 a Raffaele Atzeni (noto Malliccu), caduta nel vuoto con la motivazione che tante altre figure sportive avrebbero meritato questo onore. Quali siano queste figure a oggi non si sa. Si è persa un’occasione per riconoscere il valore di personaggi che hanno portato e sostenuto lo sport monserratino ad altissimi livelli. Finché ho presieduto la commissione Sport», prosegue, «ho sempre seguito le linee programmatiche di inizio mandato cercando di valorizzare gli sport e di riportare permanentemente la boxe a Monserrato, dando spazio e ascolto alle tante richieste di cittadini e associazioni sportive. Mi auguro che la palestra di via Tonara venga data in uso alle associazioni».

Dice la sua anche il consigliere di minoranza Andrea Zucca: «La presa di posizione del sindaco durante la seduta di Commissione del 20 settembre a mio avviso è scorretta, e mi pare dettata dalle presunte posizioni politiche della famiglia dell'ex campione».

© Riproduzione riservata