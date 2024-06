Proseguono senza sosta i controlli della Guardia di Finanza, anche con l’impiego dei cani antidroga, con focus i giovani e le scuole del Cagliaritano. L’obiettivo, spiegano dalle Fiamme gialle, è diffondere la cultura della legalità ed allertare i ragazzi sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Nei mesi di aprile e maggio ben 35 sono stati i giovani intercettati con droga al seguito, e fra loro 33 sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale e 2 denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio. In alcuni casi è anche seguito il ritiro immediato della patente di guida.

Sequestrati oltre 180 grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, marijuana e cocaina, cui vanno aggiunti vari “spinelli” già confezionati.

Il più giovane verbalizzato è stato un ragazzo cagliaritano, minorenne, trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish ed il più anziano un altro cagliaritano, 37enne, che deteneva svariati grammi di marijuana.

