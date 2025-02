C’era anche una delegazione di studenti selargini dell’Istituto comprensivo 1 ieri nella Cerimonia al Quirinale, arrivato primo tra le scuole secondarie di primo grado di tutta Italia nel concorso nazionale “10 febbraio. Nel marmo e nel bronzo”. Premio consegnato direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un progetto seguito dall’insegnante Margherita Sulas con la dirigente Patrizia Fiori.

Un’esperienza emozionate, seguita dai complimenti del sindaco Gigi Concu agli studenti «a nome di tutta l’amministrazione comunale, per questo prestigioso riconoscimento ottenuto. Un risultato che ci riempie di orgoglio e dà lustro a tutta la comunità selargina. Non capita sicuramente tutti i giorni né a tutti di essere ricevuti e premiati dal Presidente della Repubblica, e sono certo che questo sarà uno dei tanti ricordi indelebili che conserverete del vostro percorso scolastico. Di questi anni tra i banchi di una scuola che anche grazie a voi ci ricorda quanto l’istruzione sia importante e aiuti a fare la differenza, dentro e fuori da un’aula, e che la buona scuola non solo esiste ma noi l’abbiamo nel territorio».

Il premio ricevuto dall'Istituto Comprensivo 1 di Selargius al quirinale

Il sindaco Concu ha poi concluso: «Fate tesoro di questo premio e di quanto appreso, diventate la voce di chi non ce l’ha, ricordando che la violenza, in qualsiasi sua forma, non è mai la strada giusta».

© Riproduzione riservata