Furto nella notte in un esercizio commerciale di Quartu Sant’Elena.

Protagonista un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che dopo aver rotto gli infissi ed essersi intrufolato all’interno ha sottratto strumenti elettrici da lavoro per un valore di circa 5.000 euro.

L’uomo, che si era poi dato alla fuga, è stato identificato dagli agenti del commissariato di Quartu Sant'Elena, allertati dal titolare dell’attività, grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Il 46enne è stato sorpreso dagli agenti nella propria abitazione, dove è stata rinvenuta anche la refurtiva. Accompagnato in commissariato, al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà per furto e danneggiamento aggravato, mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

(Unioneonline/v.l.)

