È stato messo ai domiciliari l’uomo accusato di due furti con strappo avvenuti il primo e il 2 ottobre ai danni di una 60enne e di una 67enne. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Monserrato.

Le indagini dei militari hanno permesso di ricostruire quanto accaduto nelle due serate. Il primo episodio era andato in scena in via del Redentore, all’incrocio con via Sorgono. Il secondo, sempre in orari serali, nella stessa zona.

I carabinieri avevano fermato un uomo che indossava abiti compatibili con quelli descritti dalla prima vittima. Successivamente, sono state visionate le immagini del sistema di videosorveglianza comunale che ha consentito di ricostruire i movimenti dell’arrestato.

