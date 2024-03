Fiori destinati al macero saranno recuperati per riempire tutte le aiuole del paese e colorare le vie di Serdiana. Il Consiglio comunale ha accolto la proposta di rigenerazione urbana presentata da Ecoserdiana, società che gestisce la discarica di S’Arenaxiu.

Migliaia di fiori utilizzati per fini scientifici da Abiotec (società del gruppo Ecoserdiana) riceveranno nuova vita negli spazi pubblici. Un progetto che consentirà di valorizzare intere aree del centro e della periferia. Saranno utilizzate specie locali che per le loro caratteristiche meglio si adattano al clima e richiedono una minore quantità d’acqua con evidenti benefici per l’ambiente. Sono inoltre uno strumento utile per la conservazione delle biodiversità.

Nel progetto sarà coinvolta la comunità anche con attività di giardinaggio “d’assalto” mediante l’utilizzo di bombe di semi da spargere nelle zone degradate, nei campi incolti e nelle aiuole cittadine. Nella seconda fase, grazie a tecniche innovative, il progetto “Paese fiorito” prevede la realizzazione da parte di Abiotec di un fiore con colori e caratteristiche uniche che diventerà il simbolo di Serdiana.

