Protesta a Burcei per il black-out dell'impianto di illuminazione che ha provocato pesanti disagi alla popolazione.

Il sindaco Simone Monni ha denunciato ripetutamente il problema ma la situazione non è cambiata.

"Le interruzioni di corrente che ormai da troppo tempo causano seri disagi a tutti noi burceresi -dice il primo cittadino - sono inconcepibili. L'Enel non ha ascoltato le sollecitazioni del Comune e dei cittadini. C'è stata anche una raccolta di firme per denunciare il problema. Ora stiamo pensando ad una manifestazione di protesta per dire basta a questa situazione”.

"Proveremo ad alzare la voce per farci sentire da chi, ininterrottamente, continua a richiedere un pagamento puntuale e salato delle bollette, in cambio di disservizi”, conclude il sindaco.

© Riproduzione riservata