Incidente sulla statale 130 in direzione Cagliari, località Truncus is follas all’altezza di Elmas.

Per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti tre veicoli, due dei quali dopo l'impatto sono andati in fiamme.

Sul posto Vigili del fuoco e 118: trasportato in ospedale uno dei conducenti, al momento non si hanno notizie precise sulle sue condizioni.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Il traffico è stato deviato sulla SP 2.

Intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge, e dell'Anas per il ripristino della strada.

