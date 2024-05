È ripartito l’incendio che ieri pomeriggio ha tenuto a lungo impegnate le squadre dei vigili del fuoco in un terreno a ridosso del campo sportivo di Elmas, a poca distanza dalla pista dell’aeroporto.

Oggi il rogo ha investito anche il canneto lungo il canale. Lì vicino c’è anche l’asilo di via Temo. La struttura non è minacciata dalle fiamme, ma l’aria resa irrespirabile dal fumo ha costretto il personale dell’istituto a contattare le famiglie affinché si presentassero per ritirare i figli nel minor tempo possibile.

Ieri invece erano stati i piccoli giocatori che si allenavano sul campo a dover interrompere le attività, per lo stesso motivo.

Al lavoro, anche oggi, i vigili del fuoco, affiancati dal volontari. Dovranno anche accertare le cause del secondo incendio in nemmeno 24 ore.

