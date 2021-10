Tragedia sfiorata ieri sera a Elmas.

Un uomo stava pulendo il fucile da caccia quando è partito, a quanto pare inavvertitamente, un colpo che ha ferito la moglie, incinta, alla gamba.

Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato la donna, di circa 30 anni, in codice rosso all'ospedale Brotzu. La vittima a quanto si apprende non è in pericolo di vita.

Insieme ai medici sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti.

