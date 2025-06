Solo sei elettori si sono presentati con la tessera in mano. A Goni le urne sono rimaste praticamente deserte: alla chiusura dei seggi, ieri alle 23, l’affluenza si è fermata allo 0,77 per cento. Un flop totale, che spalanca le porte del Comune al commissariamento.

L’unico candidato in corsa, Elia Demuro, non è riuscito a raggiungere il quorum necessario del 40 per cento, che avrebbe permesso alla sua lista di essere validata. Un esito che però era già stato previsto: i principali soggetti politici di Goni avevano deciso di non presentare alcuna lista per lasciare proseguire l’operato del commissario uscente, Remo Ortu. Solo in extremis è nata una candidatura, ma con nomi estranei alla comunità.

Nel Comune dunque, archiviate le elezioni, resterà il commissario.

