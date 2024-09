Due auto ribaltate, una schiantata contro il guardrail con detriti che sono precipitati sulla strada sottostante. È stata una nottata di superlavoro per i vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti su tre diversi incidenti avvenuti rispettivamente sulla 554, sulla 195 e sull’Asse mediano.

Il primo sulla 554, tra Monserrato e Selargius: un'autovettura a seguito di uno scontro si è ribaltata sulla carreggiata e una donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Poco prima della mezzanotte una squadra della sede centrale è intervenuta anche sull'Asse mediano: qui un veicolo è finito sopra il guardrail che si è staccato, rischiando di cadere su viale Ciusa. Due i feriti lievi, in questo caso.

Un'altra richiesta di soccorso è arrivata dopo le 5 per uno schianto sulla 195, nel tratto a quattro corsie in direzione di Capoterra: veicolo ribaltato e una donna trasportata in ospedale in codice rosso.

