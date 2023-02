Una vera e propria centrale dello spaccio di droga è stata scoperta dalla Polizia di Cagliari a Monserrato. In manette un 43enne.

I Falchi della Squadra Mobile hanno tenuto d’occhio per diversi giorni un’abitazione, quella diventata una tappa per molti tossicodipendenti.

Ieri pomeriggio è scattato il blitz: gli agenti sono entrati in casa approfittando dell’ingresso di un “cliente” e hanno sorpreso il 43enne mentre cedeva una dose di stupefacente.

La perquisizione è stata effettuata insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili della Questura di Oristano, con il cane Viorel. Sono stati recuperati circa 4 grammi di cocaina divisa in 6 dosi pronte per essere cedute, circa 1 grammo di eroina e circa 20 grammi tra marijuana e hashish, oltre alla somma di 340 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e tutto il materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, quali ritagli di cellophane, bilancino e altro.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato poi nella sua abitazione. Oggi è in programma l’udienza di convalida per direttissima.

