Un 21enne di Ussana denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, disoccupato, è stato fermato dai carabinieri per un controllo ed è stato trovato in possesso di quasi 600 euro in contanti, dei quali non ha saputo fornire spiegazioni convincenti.

I militari hanno quindi effettuato una perquisizione nella sua abitazione, dove sono stati trovati altri 555 euro in contanti e soprattutto marijuana, cocaina e bilancini di precisione.

Per questo il giovane è finito sotto indagine, con segnalazione alla Procura di Cagliari.

