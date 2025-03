Vasta operazione dei Carabinieri della Stazione di Sestu, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena, delle Stazioni di Monserrato e Selargius e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, contro la malamovida e l’illegalità alla guida sulle strade del territorio.

Oltre a ispezioni in alcuni circoli privati, i militari hanno anche effettuato alcuni posti di controllo sulle strade.

Gli accertamenti hanno portato alla segnalazione alla Prefettura di quattro persone per assunzione di sostanze stupefacenti e alla denuncia di una quinta persona per detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione.

Tra i fermati sorpresi con dosi di marijuana e cocaina, un 19enne studente di Quartu Sant’Elena; un 34enne operaio di San Nicolò Gerrei; un 38enne disoccupato di Monserrato.

Nei guai è finito anche un 53enne operaio di Selargius, trovato in possesso di 6,50 grammi di cocaina, 12,50 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish, oltre a 480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nelle disponibilità dell’uomo sono stati trovati anche un bilancino di precisione e una bicicletta mountain bike del valore di oltre mille euro risultata oggetto di furto, oltre a utensili di dubbia provenienza, su cui sono tuttora in corso ulteriori verifiche.

In totale sono stati controllati 61 veicoli e identificate 107 persone, di cui quattro sanzionate per violazioni al Codice della Strada e deferite per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente mai conseguita. Tra questi, un disoccupato 21enne di Sestu è stato trovato alla guida di un’auto con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito dalla legge, mentre un 44enne di Sinnai, già sanzionato in precedenza, è stato fermato alla guida di un motociclo senza aver mai conseguito la patente.

Nel corso dell’operazione, infine, i Carabinieri hanno effettuato anche il controllo di 18 soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione. Tre di loro sono stati denunciati per evasione: un disoccupato 47enne di Selargius allontanatosi arbitrariamente dalla propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari; un cameriere 22enne di Selargius trovato lontano dal luogo di detenzione; e un pensionato 75enne di Quartu Sant’Elena, in detenzione domiciliare, risultato assente dalla propria abitazione.

