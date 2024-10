Ha tentato di pagare in un’attività commerciale di Donori una cifra irrisoria con una banconota da 50 euro, e il commerciante, insospettito dall’atteggiamento, ha allertato i carabinieri.

È stato così sorpreso in flagranza di reato un 35enne di Serdiana, fermato dai militari a Donori all'esterno di uno snack bar nella zona industriale del comune. Immediatamente perquisito l’uomo è stato trovato in possesso di due banconote da 50 euro con identico numero seriale, evidenza che ha confermato i sospetti sulla possibile contraffazione. A quel punto si è deciso di estendere le ricerche nell'abitazione del 35enne, dove sono state rinvenute altre due banconote contraffatte con lo stesso numero seriale oltre a circa 270 grammi di marijuana, una bilancia digitale di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente in piccole dosi.

Le banconote sequestrate saranno inviate alla Banca d'Italia per le ulteriori verifiche e la successiva distruzione, mentre lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.

L’uomo, arrestato per possesso di droga e di banconote contraffatte, è stato condannato questa mattina con rito direttissimo dal Tribunale di Cagliari a un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

(Unioneonline/v.l.)

