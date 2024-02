Scuole chiuse oggi e domani a Donori per i lavori di ampliamento e riqualificazione del polo scolastico di via Dante.

La ripresa delle lezioni è fissata per mercoledì prossimo dopo il ponte di martedì grasso. Per ragioni di sicurezza, 34 alunni delle scuole medie saranno ospitati nei locali della biblioteca comunale vista l’impossibilità di proseguire le lezioni a scuola a causa dei rumori provenienti dal cantiere.

La decisione ha mandato su tutte le furie l’opposizione in Consiglio comunale che contesta la scelta del sindaco Maurizio Meloni: «I locali della biblioteca sono inadeguati e non garantiscono la sicurezza dei ragazzi vista la presenza di scaffalature che contengono oltre 17mila volumi».

Per i consiglieri di minoranza Salvatorangelo Piredda, Gino Stochino, Maurizio Deiana e Michael Meloni, la decisione rischia inoltre «di compromettere anche il servizio bibliotecario, unica realtà sociale e culturale rimasta a Donori dopo la chiusura della ludoteca destinata ad ospitare un asilo nido che finora non è stato ancora aperto».

All’opposizione replica il sindaco Meloni: «I locali della biblioteca, dopo tutte le verifiche tecniche, sono risultati idonei. È una situazione temporanea per consentire di realizzare i lavori di riqualificazione dell’edificio di via Dante che hanno ottenuto un finanziamento con i fondi del Pnrr di 3,85 milioni di euro. I ragazzi di Donori avranno in futuro una scuola moderna con tanti spazi a disposizione».

