Il Comune ha affidato direttamente l’incarico alla coop sociale di Tuili come previsto per gli appalti sotto la soglia dei 150mila euro attraverso una richiesta di offerta presentata sul portale Sardegna Cat. Per la gestione della biblioteca è prevista una spesa complessiva di 50mila euro.

Sarà dunque garantita la continuità del servizio per gli utenti che si recano in biblioteca non soltanto per richiedere libri ma anche per usufruire delle postazioni internet presenti. La cooperativa Portales, oltre alla cura del patrimonio librario e alle attività di promozione della lettura, dovrà fornire assistenza agli utenti nelle ricerche bibliografiche e nel recupero di informazioni da internet.

Tra le attività della biblioteca anche l’organizzazione di mostre, convegni e seminari e la predisposizione di materiali per iniziative culturali in collaborazione con il Comune.

