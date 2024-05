Gentile, sorridente, simpatico con quella sua parlata dall’inflessione sudamericana. Si è presentato insieme alla compagna, dando l’impressione di essere la più classica delle coppie di turisti in arrivo in questo periodo a Chia: di mattina ha pranzato al ristorante Mirage di Chia, di sera alla trattoria da Angelo. In entrambi i casi il turista è scappato senza pagare.

I fatti risalgono al 9 maggio. L’indomani stesso copione al ristorante “Rosa e Cadira” di Teulada, ma stavolta il titolare si è accorto di tutto e ha bloccato il vacanziere allergico al saldo del conto.

La denuncia

Le indagini-lampo dei carabinieri di Domus De Maria si sono basate sulle immagini delle telecamere di sicurezza presenti al Mirage, che hanno immortalato la fuga del turista e della moglie a bordo di una vettura presa regolarmente a noleggio, una utilitaria Peugeot. Da qui si è risaliti all’identità del sudamericano: Carlos Campos, 42enne, residente a Malta.

Il racconto

La denuncia è partita direttamente dal ristorante-pizzeria Mirage di proprietà di Pierluigi Cara: «I due turisti hanno mangiato veramente poco, appena due antipasti e una bottiglia di vino, quindi pensavamo che ordinassero altro. Si sono alzati per un attimo dal tavolo per andare a fumare in giardino, invece sono andati via senza pagare. Ho avvertito gli altri ristoratori della zona dell’accaduto e ho detto loro di stare attenti. Ho deciso di denunciare non tanto per il valore del conto non pagato, ma è una questione di principio. Questi episodi vanno segnalati».

La cena

«Hanno ordinato un primo e un secondo. Finito di mangiare si sono dileguati senza pagare anche qua - riferisce Angelo Frau, proprietario della Trattoria da Angelo - Non ho mai visto una cosa del genere. Ho avvisato anche i colleghi di Teulada e fortuna ha voluto che andassero proprio al “Rosa e Cadira” di proprietà dei fratelli Albai».

Sull’accaduto i carabinieri hanno inviato un’informativa alla Procura della Repubblica di Cagliari per il reato di insolvenza fraudolenta.

Federico Cogoni

