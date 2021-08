Un'altra giornata da tutto esaurito nelle spiagge della costa sud orientale della Sardegna. Da Torre delle Stelle a Solanas, da Villasimius a Castiadas e Costa Rei, è stata una domenica di pienone, che ha portato tanti turisti e villeggianti. “Solanas è una delle spiagge più belle che abbia mai visto”, dice Susanna Maioli, friulana. “Non mi sino mai fermata qui: sono sempre andata oltre, sino a Costa Rei. Debbo dire che sono rimasta entusiasta: sabbia e mare straordinari. Ci tornerò".

Pienone anche a Villasimius, da porto Giunco a Simius. Tanta gente anche a Cala Sinzias, allo Scoglio di Peppino e a Costa Rei. "Qui c'è tanto da scegliere – dice Franco Pisu, cagliaritano- le spiagge sono tutte bellissime. E ho trovato anche servizi più che sufficienti e sabbia pulita. Le nostre sono davvero spiagge che non hanno nulla da invidiare alle spiagge del nord Sardegna dove si vive un turismo sicuramente più di élite".

Per molti è stata l'ultima domenica di mare prima del ritorno nella Penisola e al lavoro. Tanta gente in serata è rientrata a casa o in direzione aeroporto. Altri si sono diretti nei porti isolani sulla strada di fine-vacanza.

A tarda sera il solito traffico di auto lungo la nuova Orientale sarda. Una stagione migliore delle iniziali pessimistiche previsioni a causa dell’emergenza Covid.

© Riproduzione riservata