Sono quattro le persone finite in ospedale in serata dopo il drammatico incidente sulla strada "Sa colonia" in territorio di Dolianova.

Un 21enne è stato accompagnato al Brotzu e ricoverato per ferite varie. Per fortuna non corre pericolo di vita.

Ricoverato (pure lui non è grave) un secondo automobilista. Altri due sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo e dovrebbero essere dimessi in serata.

L'incidente verso le 17,30 con lo scontro per cause in via di accertamento di una Panda, una Peugeot e un Pajero. Un impatto violentissimo con uno degli automobilisti che è rimasto incastrato fra le lamiere della sua auto, è stato soccorso e liberato dai Vigili del fuoco.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

© Riproduzione riservata