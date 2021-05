Si avviano verso la conclusione i lavori per la realizzazione della rotonda nello svincolo per la strada statale 387. Finalmente, dopo tanta attesa, è stato messo in sicurezza l’ingresso dalla statale per Dolianova, dalla parte della zona per gli insediamenti produttivi in località Bardella. Dove prima c’era un incrocio piuttosto insidioso, adesso sta nascendo una rotonda molto più adatta al tipo di circolazione stradale in quello che è un collegamento cruciale tra la cittadina e l’arteria che attraversa l’intero Parteolla e arriva da una parte nel Gerrei e dall'altra parte nella zona di Monserrato. I lavori, realizzati con fondi e progetto della Provincia, sono agli sgoccioli: la rotonda è già percorribile.

I residenti di Dolianova, Serdiana, Barrali e dei centri che gravitano attorno al Parteolla e all’hinterland di Cagliari chiedono da tempo interventi finalizzati a migliorare le condizioni di un tratto stradale trascurato tutte le volte in cui vengono programmati investimenti sulla viabilità. La statale è particolarmente insidiosa, anche per la scarsa illuminazione del tracciato.

L’intervento in fase di conclusione va comunque nella direzione di dare risposte concrete alle preoccupazioni degli automobilisti.

