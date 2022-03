All’alt imposto dai carabinieri non si è fermato e, anzi, si è dato alla fuga tra le vie di Dolianova, urtando anche un veicolo. Il movimentato episodio ha avuto come protagonista un 32enne. I militari del Radiomobile avevano allestito un posto di controllo in via Ugo Foscolo e hanno abbassato la paletta al passaggio della macchina guidata dall’uomo, un’Audi A3. Invece di rispettare l’ordine, il conducente ha accelerato passando oltre e infilandosi nel centro abitato dove ha speronato una Ford Fiesta al cui volante si trovava una 76enne che, per fortuna, è rimasta illesa.

Il fuggitivo, però, è stato riconosciuto dai carabinieri che hanno accertato nell’immediatezza che l’Audi appartenesse alla compagna dell’uomo e fosse priva di assicurazione obbligatoria Rca. Lui, inoltre, non ha mai conseguito la patente e lo scorso ottobre era già stato sanzionato.

L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo mentre il 32enne è stato denunciato a piede libero.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata