Viaggiava in auto con un tubo di metallo il quale, ha detto ai carabinieri di Dolianova che nella notte lo hanno fermato nel corso di un normale servizio, gli sarebbe servito per non meglio precisate esigenze di difesa personale.

Il 33enne, che era insieme a un 30enne, non ha saputo fornire elementi oggettivi ai militari che hanno insistito per capire quali minacce avesse ricevuto. Il tubo, lungo 55 centimetri e sistemato dietro il sedile del conducente, è stato comunque sequestrato e l’uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata