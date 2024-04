Un grosso incendio è divampato questa mattina intorno alle 8 in un terreno a ridosso della cattedrale e del seminario di San Pantaleo, a Dolianova.

Le suore che risiedono nella struttura ecclesiastica hanno provato a domare le fiamme “armate” di soli secchi rossi pieni d’acqua. Ma i loro tentativi non sono stati sufficienti ad arginare il rogo, che sospinto dal vento di scirocco ha bruciato almeno due ettari tra via don Milani e via Gandhi, arrivando ad aggredire anche un canneto, dopo aver attraversato un’area coperta di arbusti che, stando alle prime informazioni, erano destinati alla raccolta per essere venduti come foraggio.

Per fortuna sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, gli uomini della Forestale e gli agenti della polizia locale. I primi hanno spento le fiamme, gli ultimi hanno gestito la circolazione perché la visibilità era resa scarsa da una densa coltre di fumo.

Il terreno è stata bonificato prima di mezzogiorno. La Forestale è al lavoro per accertare le cause.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata