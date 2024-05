Dolianova si prepara a rinnovare il voto a San Giorgio, il martire della Cappadocia che sconfisse il drago simbolo del male.

Domenica e lunedì prossimi è in programma la festa che, come da tradizione, si svolgerà tra il centro abitato e la chiesa campestre intitolata al Santo situata a 9 km dal paese. I festeggiamenti prenderanno il via domenica 19 maggio con la messa solenne in Cattedrale fissata per le 10. Alle 11, la processione che attraverserà le vie del centro storico e si concluderà in Piazza San Giorgio. Alle 11.45, il simulacro del Santo partirà per la chiesa di montagna dove arriverà intorno alle 12.30.

Dopo il pranzo comunitario, alle 16, il via ai festeggiamenti civili con i balli nel piazzale della chiesa accompagnati dalla fisarmonica di Antonio Tanca. Previste anche attività di animazione per i bambini nel parco della chiesa. Lunedì 20 maggio, alle 11, la tradizionale processione e benedizione dei campi seguita dalla messa nella chiesa campestre. Nel pomeriggio ancora balli in piazza con il fisarmonicista Luca Oppo. Alle 18.45 la partenza del simulacro per il ritorno in paese dove alle 20.30 ci sarà la processione accompagnata dalla Confraternita del Rosario, i gruppi folk, i cavalieri e i suonatori di launeddas.

Gran finale con i fuochi di artificio e l’intrattenimento musicale nel sagrato di San Pantaleo.

