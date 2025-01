In bicicletta alla scoperta delle bellezze naturalistiche e dei principali siti di interesse storico, archeologico e culturale. Con tappe obbligate nelle cantine e nei frantoi del territorio.

C’è anche Dolianova tra i comuni che parteciperanno al bando nazionale “Bici in Comune” promosso dal Ministero dello Sport e dall’Anci per lo sviluppo del cicloturismo. Un progetto che coniuga mobilità sostenibile e promozione del territorio. Previsto un finanziamento fino a 80mila euro a favore dei Comuni per la riqualificazione delle piste ciclabili esistenti, l’innovazione e digitalizzazione dei percorsi, l’organizzazione di eventi sportivi e attività con le scuole.

Le risorse saranno utilizzate per migliorare la segnaletica e la pavimentazione delle piste e l’installazione della cartellonistica per gli itinerari rurali. Tra le iniziative inserite nel progetto presentato al Ministero anche l’organizzazione della Giornata del cicloturismo con visita alle aziende enogastronomiche, una “Biciclettata storica” per conoscere i principali monumenti del paese e l’evento “Bici e famiglia” che coinvolgerà bambini e ragazzi di Dolianova con i loro genitori.

