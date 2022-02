Impegnati in un ordinario servizio di controllo su strada a Dolianova, i carabinieri hanno visto passare due giovani in sella a un motociclo Yamaha e hanno deciso di effettuare una verifica, fermando la motocicletta. Il 19enne alla guida non ha però rispettato l’alt e si è allontanato verso la stazione ferroviaria dove insieme al passeggero hanno lasciato la due ruote e sono fuggiti a piedi.

Il 19enne è stato raggiunto e catturato, mentre l’amico 20enne è riuscito a dileguarsi ma i militari lo hanno comunque riconosciuto.

Esaminando il motociclo, è emerso che il mese scorso era stato rubato a un 31enne di Portoscuso. Il contrassegno di circolazione risultava essere intestato a un 70enne di Serdiana, e su questa circostanza sono in corso accertamenti.

Al guidatore della moto, denunciato per ricettazione, sono state contestate inoltre delle violazioni al codice della strada relativamente alla non ottemperanza al fermarsi all'alt, alla guida senza patente perché mai conseguita, alla circolazione con veicolo privo di revisione e copertura assicurativa e infine alla guida di un veicolo con targa diversa da quella registrata alla Motorizzazione.

(Unioneonline/s.s.)

