Nuove proroghe nelle restrizioni di carreggiata a Decimomannu. I lavori svolti dalla società Sirti in alcune vie cittadine sono previsti nell’ambito dell’opera di posa della nuova rete in fibra ottica.

Per consentire il sicuro svolgimento del cantiere il comandante del corpo di Polizia locale ha prolungato le ordinanze di temporanea interdizione al traffico, restringimento della carreggiata e istituzione del divieto di sosta ambo i lati da oggi fino al primo agosto. I divieti saranno validi dalle 7 alle 18 e comunque fino al termine dei lavori e, nel caso non vengano rispettati, si procederà con la rimozione forzata dei veicoli.

In particolare saranno interessate da oggi fino al 24 luglio la via Cagliari fino all’intersezione con via sant’Antonio e via Regina Elena fino all’intersezione con via Roma. Dal 25 al 19 luglio via Regina Elena fino all’intersezione con via Vittorio Emanuele e il 30, 31 luglio e 1 agosto da via Regina Elena a via Riu Concias.

Sarà a cura e spese della ditta esecutrice l’installazione della segnaletica removibile.

