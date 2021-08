Un divano acquistato per 365 euro sul web, ma mai consegnato.

Vittima una 41enne insegnante di Dolianova, che resasi conto della truffa si è rivolta ai carabinieri della locale stazione.

I militari, con la collaborazione della banca interessata, sono riusciti ad individuare la persona che aveva percepito il denaro: si tratta di un sessantenne residente a Morazzone in provincia di Varese, già noto alle forze dell’ordine, e sul quale grava ora una denuncia in stato di libertà per truffa aggravata.

L’uomo sarà processato a Cagliari.

