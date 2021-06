Ha denunciato il furto della propria auto per non pagare la rottamazione, ma è stato scoperto.

Un 68enne di Capoterra è stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato.

La vicenda inizia a febbraio dello scorso anno quando il 68enne porta la sua Nissan Terrano in un'officina a Monserrato per ripararla. Il preventivo che riceve, però, è troppo alto. A quel punto il 68enne anziché portare via la vettura e rottamarla, l'abbandona parcheggiata davanti all'officina. Il titolare lo chiama più volte per farla portare via, ma inutilmente.

Trascorsi mesi, i vigili urbani controllano il veicolo e scoprono che è sprovvisto di assicurazione e fanno scattare la conseguente multa. Nel frattempo, il titolare dell'officina meccanica segnala la situazione ai carabinieri che, avviati gli accertamenti, scoprono che il 68enne a settembre aveva denunciato il furto della Nissan, scrollandosi così di dosso ogni responsabilità per eventuali pagamenti di sanzioni o rottamazione.

