È stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri a Decimomannu mentre tentava di forzare con uno scalpello la cassa del distributore automatico di alimenti e bevande in via della Stazione.

L’uomo, un trentenne disoccupato del luogo e già noto per precedenti vicende giudiziarie, è stato dunque arrestato in flagranza per tentato furto aggravato.

Condotto in caserma, dopo la redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo in programma nella mattinata odierna al Tribunale di Cagliari.

