Gli è scoppiato in mano un petardo ad alto potenziale e ha subito l'amputazione della falange del pollice sinistro. Pomeriggio drammatico, ieri, per un 21enne di Decimomannu. Il giovane è finito in Chirurgia all'ospedale Brotzu.

Il giovane, insieme agli amici, si trovava sugli spalti dello stadio comunale "Dessì-Locci" per tifare la sua squadra di calcio del cuore, la Decimo 07 che giocava contro "Calcio Capoterra", una sfida al vertice tra le prime due in classifica che ha aperto la prima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria, girone B.

I momenti di euforia seguiti al gol segnato dalla prima squadra decimese si sono trasformati in attimi di panico: il boato del petardo, gli schizzi di sangue e le schegge volanti hanno fatto sobbalzare sulle tribune le centinaia di persone accorse per seguire lo scontro calcistico. Anche altri presenti si sono recati al pronto soccorso perché raggiunti dalle schegge.

Per il 21enne amputazione della falange del pollice e sospetta frattura del dito indice della mano sinistra: il ragazzo ha passato la notte al Brotzu nel reparto di chirurgia della mano dove i medici hanno tentato di ricostruire le parti dell'arto lesionate.

L’articolo completo di Sara Saiu su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata