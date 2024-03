Ancora un incidente a Decimomannu, all'incrocio tra via San Sperate e la Statale 130.

Due le automobili coinvolte. Un ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico a bordo di un’ambulanza, in codice giallo.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area dello schianto.

