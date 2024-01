Nuova protesta degli studenti dell’istituto Enrico Mattei di Decimomannu. I giovani da ormai più di un mese lamentano problemi all’impianto di riscaldamento, con buona parte delle aule al freddo. Così oggi i ragazzi hanno deciso di non entrare a scuola, e chiedono all’istituto risposte precise, in merito a una risoluzione del problema, che non sono mai arrivate.

«I problemi si erano già evidenziati prima delle vacanze di Natale – spiega la rappresentante degli studenti a Unionesarda.it – e ora al rientro dalle vacanze, complice anche il maggior freddo di questi giorni, la situazione è insostenibile: nelle aule ci sono anche 13 gradi, così fare lezione non è possibile».

Quanto alle spiegazioni fornite dall’istituto «prima ci hanno detto che c’erano dei guasti alla caldaia – spiegano i ragazzi – e che sarebbero stati risolti prima del rientro dalle vacanze, di portare pazienza. Ora però nulla è cambiato e quindi ci chiediamo quale sia il reale stato dei fatti. Sicuramente la pazienza è finita».

