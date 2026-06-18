Decimomannu, incidente sulla statale 130: un ferito in codice rossoTre ambulanza sul posto, disagi al traffico
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Traffico in rallentamento sulla Statale 130, in direzione Iglesias, a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina in prossimità dell'uscita per Decimomannu.
Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione. L'urto ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi: sul luogo dell'incidente sono giunte tre ambulanze, provenienti dalle postazioni di Uta e Villasor, per prestare le prime cure ai coinvolti.
Stando alle prime informazioni trapelate, una persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica, un protocollo adottato dai sanitari per garantire la massima tempestività nelle cure in presenza di eventi traumatici significativi.
Nonostante la presenza dei mezzi di soccorso e i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro, la circolazione non è stata interrotta. Si registrano rallentamenti nel tratto interessato, ma il traffico rimane scorrevole.
Le forze dell'ordine sono al lavoro per gestire la viabilità e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.