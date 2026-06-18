Traffico in rallentamento sulla Statale 130, in direzione Iglesias, a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina in prossimità dell'uscita per Decimomannu.

​Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione. L'urto ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi: sul luogo dell'incidente sono giunte tre ambulanze, provenienti dalle postazioni di Uta e Villasor, per prestare le prime cure ai coinvolti.

​Stando alle prime informazioni trapelate, una persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica, un protocollo adottato dai sanitari per garantire la massima tempestività nelle cure in presenza di eventi traumatici significativi.

​Nonostante la presenza dei mezzi di soccorso e i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro, la circolazione non è stata interrotta. Si registrano rallentamenti nel tratto interessato, ma il traffico rimane scorrevole.

​Le forze dell'ordine sono al lavoro per gestire la viabilità e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

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