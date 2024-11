Due ragazzi sono stati arrestati la scorsa notte a Decimomannu, fermati a bordo di un’auto con ben 4 chili di marijuana.

L’operazione è dei carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Dolianova, supportati dai colleghi della Stazione di San Sperate.

I giovani, un disoccupato di 24 anni residente ad Assemini e un 25enne, anch’egli disoccupato e senza fissa dimora, erano già noti alle forze dell’ordine. Fermati mentre viaggiavano a bordo di una Bmw 530, hanno subito mostrato un atteggiamento sospetto, spingendo i carabinieri ad approfondire i controlli nel veicolo.

All’interno dell’auto in effetti c’erano 4 chili di marijuana divisi in sette buste pronte per la distribuzione. Trovati anche una decina di grammi di hashish all’interno di un barattolo. La droga è stata sequestrata e per i due ragazzi sono stati disposti gli arresti domiciliari nell’abitazione del 24enne ad Assemini.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata