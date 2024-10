Troppi i rifiuti sul ciglio della strada, tra sacchetti e spazzatura di ogni genere. Con il tempo la strada dei Canadesi, a Decimomannu, sembrava sempre più una discarica, tanto che due gruppi di volontari sono scesi in campo per riportare ordine e pulizia. «A nome mio e di tutta la comunità, desidero esprimere il più sentito ringraziamento a chi, con grande dedizione e spirito di comunità, ha ripulito la zona», ha scritto sui social la sindaca Monica Cadeddu.

«Il vostro impegno volontario e il lavoro accurato di differenziazione dei rifiuti hanno reso una porzione della nostra campagna non solo più decorosa, ma sono stati anche un esempio di civiltà e rispetto per l'ambiente. Grazie al vostro sforzo, siamo riusciti a conferire i rifiuti differenziati all'isola ecologica, e ci stiamo attivando per il ritiro dei rifiuti speciali rinvenuti», ha aggiunto Cadeddu.

Poi la promessa di monitorare la zona in futuro, «affinché non si formino nuovi accumuli. Non avete pensato che qualcuno dovesse farlo per voi perché pagate la TARI o per altri motivi, ma avete agito con una straordinaria consapevolezza e dedizione verso la vostra comunità. Il vostro contributo è stato inestimabile e rappresenta un modello di cittadinanza attiva che tutti dovremmo seguire», ha concluso la sindaca.

