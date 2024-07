Furgone in fiamme oggi a Decimomannu in un’area di sosta lungo la strada statale 130 dir.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cagliari, che ha spento le fiamme che avevano coinvolto l'intero automezzo e la vegetazione circostante e ha messo in sicurezza l'area.

Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata