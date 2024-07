Organizzati a Decimomannu due giorni di appuntamenti all’insegna della cultura e del divertimento dedicati a bambini e adulti. Giovedì 18 alle 17, nella sezione ragazzi della biblioteca comunale di via Aldo Moro, si terrà il laboratorio “Mani in alto, la magia dei burattini”. Potranno partecipare massimo 20 bambini dagli 8 ai 10 anni che, in compagnia del burattinaio Roberto Brughitta, realizzeranno e metteranno in scena le loro marionette.

Sempre giovedì, alle 21 in piazza Bologna, la biblioteca curerà la presentazione del libro “I segreti di Sant’Impera” di Roberto Brughitta all’interno della rassegna “Notti d’autore”. Dialogherà con l’autore Massimo Vincis.

Mentre giovedì il parco comunale di via Nazionale resterà chiuso fino alle 17 per consentire l’intervento di disinfestazione delle aree verdi contro zanzare e secche, venerdì 19 dalle 18 alle 20.30 serata dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni: prende infatti il via la serie di incontri di “R-Estate a Decimo” con i “Giochi d’estate”.

