Una task force di amici e parenti per cercare Davide Manca, il 41enne cagliaritano disperso nell’area di Monte Arcosu, a Siliqua, durante il nubifragio di sabato notte.

Sui social l’appello: «Nelle prossime ore verranno interrotte le ricerche del nostro amico disperso Davide Manca, fuoristradista, velista e soprattutto un amico».

L’appuntamento è per domani mattina alle 7 «nell'incrocio di Siliqua sotto il castello per andare nel rio Camboni e scavare».

«Chiunque si voglia unire è ben accetto, se avete amici o parenti che si vorranno unire fatevi trovare lì alle 7 – si legge nel post - Non preoccupatevi per i mezzi di trasporto, chi non ha un fuoristrada verrà portato da noi... più siamo meglio è! Vi prego aiutateci a portare alla luce qualsiasi cosa sia del nostro amico Davide».

Dopo il terzo giorno andato a vuoto, ripartono questa mattina le ricerche nell’area di Monte Arcosu: i vigili del fuoco con il Nucleo alpino fluviale, unità cinofile, droni e specialisti delle telecomunicazioni, assieme ai tecnici del Soccorso alpino, anche ieri hanno battuto palmo a palmo la zona fino a quando la luce lo ha consentito.

L’ultima traccia di Davide è una maglia pesante, simile a un maglione, rinvenuta ieri e che potrebbe essere sua. I soccorritori hanno setacciato l’alveo del torrente nei pressi della diga di Medau Zirimilis, dove lunedì erano stati trovati resti della Jeep a bordo della quale viaggiava il velista, che è stato trascinato via dal torrente in piena mentre cercava di raggiungere il rifugio dell’Oasi naturalistica del Wwf.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata