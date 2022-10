Sono due le persone denunciate dai carabinieri di Muravera per il danneggiamento ai danni di un negozio e di un bar in via Europa.

Il 2 giugno scorso, ricostruiscono i militari dopo aver attentamente esaminato i filmati della videosorveglianza e al termine delle indagini, un 27enne di San Vito e un 44enne di Villaputzu avrebbero infranto, rispettivamente, la vetrina della cartolibreria Valente e la riproduzione in vetroresina di un cono gelato, oltre a tavoli e sedie del Bar Centrale.

I proprietari delle due attività avevano presentato querela.

(Unioneonline/s.s.)

