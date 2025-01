Un grosso incendio è scoppiato questa sera a Selargius, in via Pietro Nenni, a poche centinaia di metri dalla statale 554. Una colonna di fumo nero è stata avvistata da residenti e automobilisti in transito, che hanno subito allertato i soccorsi.

A prendere fuoco è stato un cumulo di pneumatici e rifiuti abbandonati in un terreno che costeggia la strada, nei pressi dei superstore Md e Risparmio Casa. L'incendio ha interessato una zona di campagna, creando preoccupazione per il rischio che le fiamme si propagassero e raggiungessero la zona residenziale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, che ha domato le fiamme, evitando che si estendessero ai campi circostanti.

(Unioneonline/v.f.)

