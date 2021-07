Contagi ancora in aumento a Siurgus Donigala, dove la variante Delta del Covid-19 continua a destare allarme e preoccupazione. Dall’esito dei tamponi effettuati dall’Azienda per la tutela della salute (Ats) della Sardegna sono risultate positive 13 persone che vanno a sommarsi alle altri 17, per un totale di 30 contagi. Troppi, per un paese con meno di 2000 abitanti.

“La situazione è problematica e può essere arginata solo se prevalgono buon senso e responsabilità, ma può peggiorare se si continua a circolare senza rispettare la quarantena”, ammonisce il sindaco Antonello Perra.

Sono attesi i riscontri dei nuovi tamponi appena effettuati sui contatti delle 13 persone risultate positive, i quali potrebbero far emergere un quadro ancora più complicati. Degli attuali 30 contagiati, 29 sono in isolamento domiciliare (presentano un quadro clinico gestibile a casa) e uno è ricoverato in ospedale.

L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con alcune restrizioni. “In seguito a una comunicazione ufficiale dell’Ats, dove veniva evidenziato il preoccupante rapporto tra popolazione e positivi, ho emanato un’ordinanza restrittiva da mini lockdown. Pertanto chiedo ai concittadini di essere rispettosi delle regole. Chi manifesta sintomi o ha avuto contatti con positivi si rivolga al proprio medico e non esca di casa”, conclude il sindaco Perra.

