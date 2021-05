Sul fronte contagi a Senorbì arrivano buone notizie. Dopo un lungo periodo di sofferenza per il paese al centro della Trexenta a causa della diffusione del contagio, oggi è stato riscontrato solamente un caso di positività. “Dall’accesso odierno alla piattaforma regionale Covid-19 è emerso che nel nostro Comune è accertato un solo caso di positività”, fa sapere il sindaco Alessandro Pireddu.

Un bel sospiro di sollievo per un paese che, nel periodo più difficile, aveva raggiunto quota 50 positivi. Ma non è comunque il momento di abbassare la guardia. “Invitiamo la popolazione a continuare a osservare in maniera rigorosa le disposizioni in tema di distanziamento sociale, e soprattutto all'utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso e all'aperto, igienizzarsi di frequente le mani e rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali”, conclude il primo cittadino.

Prosegue intanto a Senorbì la campagna di immunizzazione. Domenica, nella palestra comunale in via Nenni, si terrà la somministrazione delle prime dosi dei vaccini agli ultrasettantenni secondo il programma deciso in base ai cognomi: alle 9 da Addari a Cuccu, alle 10 da Cugusi a Marongiu, alle 11 da Marras a Puddu, alle 12 da Pusceddu a Zuncheddu.

