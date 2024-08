Sono oltre quattrocento le firme online raccolte dal comitato dei cittadini di Costa Rei a due settimane dal lancio della petizione per chiedere al Comune di Muravera più attenzione per la località turistica.

Luciano Zerbi, il presidente del comitato, invita tutti a continuare a firmare: «Se ritenete giusto quello che stiamo chiedendo – ha detto – firmate la petizione».

Almeno tre le richieste al sindaco e all’amministrazione comunale di Muravera: una maggiore attenzione al decoro urbano, servizi (in particolare passerelle a norma per disabili e anziani, docce e bagni pubblici) e telecamere mobili per monitorare chi abbandona i rifiuti ma anche come deterrente per ladri e male intenzionati. A quelle online saranno poi da sommare le firme che i membri del comitato stanno raccogliendo con i moduli cartacei.

L'obiettivo minimo, al momento, è quello delle 500 firme.

