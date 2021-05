Giornata estiva, spiagge con tantissimi bagnanti, strade trafficatissime. Tanta gente a Costa Rei, Castiadas, Villasimius, Geremeas, Mari pintau e sul litorale del Poetto.

Bagnanti e villeggianti si sono messi in macchina di buon mattino raggiungendo tutte le spiagge della costa sud orientale, le più vicine a Cagliari e hinterland, trovando spiagge stupende ed un mare cristallino. Tanti i bagnanti anche allo "Scoglio di Peppino", uno dei punti "in" della costa.

"Ci attendiamo una buona stagione – dice Giuseppe Onano, vicesindaco, assessore al Turismo del Comune di Castiadas e imprenditore turistico. “Le prenotazioni non mancano soprattutto dalla penisola. Contiamo molto sulla campagna di vaccinazione in atto per riportare la serenità perduta. Siamo davvero fiduciosi. Abbiamo clienti, nostri ospiti da decenni. Una bella soddisfazione".

Il direttore del complesso turistico di Cala Sinzias, Pierpaolo Piu invece commenta: “Abbiamo le prenotazioni dalla penisola. Speriamo anche nell'arrivo degli stranieri. Ci stiamo preparando per aprire". Tanta gente anche a Villasimius. “Sarà una buona stagione – prevede il sindaco Luca Dessì - c'è un rinnovato entusiasmo, c'è tanta fiducia in questa estate".

E Franco Massessi gestore del ristorante in Piazza Sardegna a Costa Rei: "Attendiamo i turisti. Siamo fiduciosi. Siamo pronti ad accoglierli".

