Una turista cilena ha rischiato di morire sulla spiaggia di Sa Murta Bassa, a Costa Rei.

La donna, 67 anni, si è sentita male in acqua ed è stata soccorsa da alcuni bagnini e poi portata a riva, dove era presente un medico che le ha prestato le prime cure.

La donna stava molto male, è stata chiamata l'ambulanza che ha però trovato difficoltà a raggiungere la spiaggia a causa di un cancello sulla stradina d’accesso.

I soccorritori hanno quindi dovuto percorrere un tratto a piedi. Quindi la turista, che si trovava in compagnia di una figlia, è stata poi accompagnata in ospedale per accertamenti.

