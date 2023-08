Sinnai si prepara ad ospitare alcune importanti corse a piedi, tra la pineta e le strade del centro abitato. Grande l'attenzione attorno ad un evento creato e lanciato un anno fa, "Currendi a lugori", una gara competitiva di corsa su strada in notturna che si svolgerà il 16 settembre sulla distanza dei 10 chilometri. In programma nel contesto di "Currendi a lugori", anche una camminata ludico motoria di 4,5 chilometri con un percorso nel centro storico di Sinnai con partenza dalla Piazza Sant’Isidoro.

In programma anche una corsa riservata ai giovani. Tante le adesioni arrivate agli organizzatori: la Trisinnai, l'Atletica Sinnai, la karel sport e la Uisp col patrocinio dell'Assessorato allo sport del Comune di Sinnai. Una nottata che si annuncia di grandissimo richiamo: tanti gli atleti e gli amatori che ogni sera sul tardi arrivano a Sinnai per una verifica sul percorso. Previsti atleti da diverse parti della Sardegna.

Per il 1 ottobre è invece in programma in pineta il “Ferox aper mountain”, un trail competitivo sulla distanza dei 10 chilometri e uno sulla distanza dei 25 chilometri. Lo stesso giorno è in calendario “Sa passilara sinniesa”, aperta a tutti i cittadini che vorraNno fare una camminata in pineta, in mezzo al verde. «Lo scorso anno “Currendi a lugori” – dice l'assessora al turismo Barbara Pusceddu - ha avuto una grande partecipazione con molti partecipanti arrivati da tutta la Sardegna, tra sport e momenti di condivisione».

Il consigliere comunale Roberto Loi parteciperà come lo scorso anno a "Currendi a lugori": «Bisogna puntare anche su questi eventi capaci di coinvolgere atleti, amatori e una grande cornice di pubblico. La pineta è una grande attrazione per tutti. A Sinnai, sono tante le associazioni di atletica. L'obiettivo è ora quello di realizzare una pista di atletica per coinvolgere anche i ragazzi. Una sfida da vincere».

© Riproduzione riservata